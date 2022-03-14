Хуниор Алонсо перешёл из «Краснодара» в «Атлетико Минейро» на правах аренды
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«Атлетико Минейро» на официальном сайте объявил о переходе защитника Хуниора Алонсо из «Краснодара» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2022 года.
«С возвращением, шериф!» — говорится в сообщении пресс-службы бразильского клуба.
Напомним, Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе текущего года. Контракт парагвайского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».
«Краснодар» набрал 35 очков в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (45).
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