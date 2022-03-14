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Какой гол Роналду круче? Обзор 29-го тура АПЛ

Какой гол Роналду круче? Обзор 29-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 29-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм», Криштиану Роналду сделал хет-трик, «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в гостях, а «Арсенал» сильнее «Лестера». Ну и классный гол Хаверца «Ньюкаслу».

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает преображение Дембеле

Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»

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Таймкоды:
0:00 – Привет, лучший форвард!
0:52 – Подбираем слова, достойные Криштиану Роналду
13:24 – У «МЮ» отняли пенальти, а «Тоттенхэм» был цельнее
23:34 – Грязный «Брайтон» и внутренняя конкуренция «Ливерпуля»
40:08 – Что творится вокруг «Челси»
45:11 – Гениальность Хаверца
48:55 – Рюдигер психует (с 49:55 по 53:36 проматывайте, там про РПЛ!!!)
55:21 – «Арсенал» оказался гибким, а Эдегор и Парти – красавчиками
1:06:33 – Бум! В подкасте появилась новая рубрика
1:15:47 – Момент абсолютного счастья у «Лидса»

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