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Женская команда «Локомотива» разгромила «Рубин» в матче чемпионата России

Женская команда «Локомотива» разгромила «Рубин» в матче чемпионата России
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В матче 1-го тура чемпионата России среди женских команд сезона 2022 года «Локомотив» встречался с «Рубином». Игра завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

На 5-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Нелли Коровкина. На 50-й минуте Коровкина оформила дубль и упрочила преимущество московской команды в счёте. На 75-й минуте итоговый счёт установила футболистка «Локомотива» Наталья Машина.

«Локомотив» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. «Рубин» (0) — на 9-м месте. В следующем туре чемпионата России женская команда «Локомотива» сыграет с «Енисеем», а «Рубин» проведёт встречу с московским ЦСКА. По итогам прошлого сезона женская команда «Локомотива» впервые стала чемпионом России.

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