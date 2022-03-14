Женская команда «Локомотива» разгромила «Рубин» в матче чемпионата России

В матче 1-го тура чемпионата России среди женских команд сезона 2022 года «Локомотив» встречался с «Рубином». Игра завершилась победой московской команды со счётом 3:0.
На 5-й минуте встречи счёт открыла футболистка «Локомотива» Нелли Коровкина. На 50-й минуте Коровкина оформила дубль и упрочила преимущество московской команды в счёте. На 75-й минуте итоговый счёт установила футболистка «Локомотива» Наталья Машина.
«Локомотив» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. «Рубин» (0) — на 9-м месте. В следующем туре чемпионата России женская команда «Локомотива» сыграет с «Енисеем», а «Рубин» проведёт встречу с московским ЦСКА. По итогам прошлого сезона женская команда «Локомотива» впервые стала чемпионом России.
- 14 марта 2022
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:33
-
20:12
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:20
-
18:09
-
18:06
-
17:58
-
17:39
-
17:33
-
17:23
-
17:13
-
17:12
-
17:03
-
17:02
-
16:55
-
16:46
-
16:41
-
16:38
-
16:33