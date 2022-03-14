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«Ростов» сделал шесть замен в матче с «Рубином»

«Ростов» сделал шесть замен в матче с «Рубином»
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В матче российской футбольной Премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Ростовом» гостям пришлось сделать шестую замену в матче.

Футболист «Ростова» Игорь Калинин, автор голевого паса, получил удар по голове и был заменён.

Согласно регламенту проведения соревнований, если у игрока черепно-мозговая травма, то разрешено сделать дополнительную замену.

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