«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых — штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (45).