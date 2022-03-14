«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых — штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (45).
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