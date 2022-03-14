В приобретении «Челси» заинтересованы около двухсот инвесторов

В покупке «Челси» заинтересованы около двухсот человек, сообщает Daily Mail.



По информации источника, заинтересованные лица должны предоставить отчёт обо всех инвесторах до 18 марта. Те, кто изъявил желание сделать предложение о покупке клуба до 18 марта, должны объяснить свои мотивы и описать свой план действий для дальнейшего развития клуба.



Потенциальным покупателям «Челси» сообщили, что решающее значение будет иметь предложение наличными и возможность заплатить самую высокую цену. Также отмечается, что при выборе покупателя важным моментом будет его способность сохранить рабочие места сотрудникам «Челси».



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.