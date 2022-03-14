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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Крыльями Советов»
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«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить правомерность неназначения пенальти в матче Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», — cообщили «Чемпионату» в пресс-службе петербургского клуба.

Речь идёт об эпизоде, произошедшем на 9-й минуте встречи. В ходе эпизода нападающий сине-бело-голубых Юри Алберто вошёл в штрафную площадь, где произошёл стык с защитником самарцев Александром Солдатенковым, после чего бразилец оказался на газоне. Арбитр Антон Фролов решил не назначать пенальти.

Ранее об обращении клуба в ЭСК сообщал «РБ-Спорт».

Напомним, матч закончился с ничейным счётом 1:1. После этой потери очков отрыв лидирующего в чемпионате России «Зенита» от второго места сократился до трёх турнирных баллов.

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