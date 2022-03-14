«Зенит» обратился в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить правомерность неназначения пенальти в матче Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», — cообщили «Чемпионату» в пресс-службе петербургского клуба.
Речь идёт об эпизоде, произошедшем на 9-й минуте встречи. В ходе эпизода нападающий сине-бело-голубых Юри Алберто вошёл в штрафную площадь, где произошёл стык с защитником самарцев Александром Солдатенковым, после чего бразилец оказался на газоне. Арбитр Антон Фролов решил не назначать пенальти.
Ранее об обращении клуба в ЭСК сообщал «РБ-Спорт».
Напомним, матч закончился с ничейным счётом 1:1. После этой потери очков отрыв лидирующего в чемпионате России «Зенита» от второго места сократился до трёх турнирных баллов.
- 14 марта 2022
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:33
-
20:12
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:58
-
18:51
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:20
-
18:09
-
18:06
-
17:58
-
17:39
-
17:33