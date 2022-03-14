Слуцкий — о Мешкове: когда судишь в одну сторону — это убийство. Судья плюнул всем в лицо

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Мы проявили характер: пытались изменить ситуацию, забили гол. Не могу предъявить претензии ни одному футболисту. Целая группа игроков вообще дебютировала, они впервые выходили на поле в Премьер-Лиге. Но, повторюсь, очень сложно, когда… Были эпизоды с чистым отбором, затем проходит три секунды — он (Мешков. — Прим. «Чемпионата») свистит. На Кварацхелии вторая жёлтая карточка у Сильянова — даёт дальше играть. Момент заиграли, а не вернулся к эпизоду… Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, они большие молодцы. Вдесятером пытались бороться до конца. В концовке у нас отняли два угловых удара и еще Хвиче показали жёлтую. Конечно, люди будут уезжать из такого чемпионата, когда творится такой беспредел. Мешков плюнул в лицо всем, кто пришёл на футбол.



Я ему сказал в перерыве: «Слушай, ну ты меня не любишь, но суди нормально! При чём здесь наши отношения?». Это бесполезно. Это система, которая работала десятилетиями… К огромному счастью её удалось сломать, но сейчас… В каждом туре судейский скандал! Всё умерло на круги своя.



Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я ничего не ною. Констатирую нижайший уровень Мешкова. Говорил ранее, что не надо назначать на наши матчи Иванова и Мешкова. Когда есть претензии по квалификации судьи, тренера и игроков — все они есть. Но когда ты просто судишь в одну сторону — это предвзятость и убийство. Судья просто издевается над тобой», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».