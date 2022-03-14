Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).



«Первый тайм понравился. Второй, особенно в конце – прошёл сумбурно. Желание удержать счёт сыграло злую шутку, слишком нервной концовка получилась. Не очень доволен. Ребята молодые, некоторые вещи делают больше на эмоциях, чем на опыте.



Что касается шестой замены, судья сказал, что можно воспользоваться. Пока я буду в сборной, мои функции в «Ростове» будут выполнять помощники, тот же Михаил Осинов. Меня не будет в «Ростове» всего пару дней. Понятно, что сборная – это совсем другое. Национальная команда собирается на 10 дней, когда есть официальные матчи. Впечатления немного забытые», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».