Симеоне: «Атлетико» знает потенциал «Манчестер Юнайтед», но мы в себе уверены

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед».



«Мы знаем потенциал «Манчестер Юнайтед», важность соперника, с которым будем играть завтра, и опасность, которую «МЮ» представляет на своём поле, но мы в себе уверены.



Я представляю себе динамичную игру, в которой давление будут оказывать обе команды — так обычно и происходит на таких стадионах. Мы постараемся за счёт наших контратак воспользоваться любыми ошибками, которые они допустят. Они тоже здорово контратакуют — это одно из наиболее сильных орудий «МЮ», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.



Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт завтра, 15 марта, в Манчестере (Англия).