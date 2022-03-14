Защитник «Рубина» Тальби: мои мысли только о Казани, больше ни о чём

Тунисский защитник «Рубина» Монтассар Тальби прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2), а также отметил, что не планирует покидать казанский клуб.
«Непростая игра, удаление в начале матча. Мы сделали всё, чтобы вернуться в игру, чтобы выиграть. Несмотря на то что мы играли в меньшинстве, мы проявили характер. Теперь будем думать о следующей игре с ЦСКА в гостях и постараемся её выиграть.
Не хочу говорить о судье, хочу говорить об игре. Мы посмотрим, что делали правильно, а что нет. Это футбол, нам нужно думать о чём-то другом, о следующей игре, постараться улучшить то, что мы делали сегодня плохо. Мы будем думать о том, как выиграть следующий матч.
Остаюсь ли в Казани? Я здесь, в Казани, чемпионат продолжается. Мои мысли сейчас о Казани, больше ни о чём», — приводит слова Тальби пресс-служба «Рубина».
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