Фанаты «ПСЖ» разрисовали базу и офисы клуба оскорбительными граффити

На базе французского клуба «ПСЖ», а также на стенах офисов в Париже, Булони и Сен-Жермене, ранним утром понедельника, 14 марта, появилось большое количество граффити, адресованных руководителям клуба. Мишенями стали спортивный директор Леонардо и президент Нассер Аль-Хелаифи.
Граффити гласили: «Леонардо, убирайся», «Где ваша гордость за этот проект?», «10 лет посредственности», «Нам стыдно за вас».
В фанатском объединении «ПСЖ» CUP заявили, что не имеют отношения к этим граффити. Клуб не планирует проводить разбирательства по факту этого инцидента, сообщает ESPN US.
Все граффити были оперативно удалены. Игроки клуба в понедельник получили выходной день и приступят к тренировкам только во вторник, 15 марта.
Отметим, что в пятницу, 11 марта, CUP издал релиз, выражающий недовольство деятельностью Леонардо и Аль-Хелаифи и призывающий к их отставке.
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