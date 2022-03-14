Фанаты «ПСЖ» разрисовали базу и офисы клуба оскорбительными граффити

На базе французского клуба «ПСЖ», а также на стенах офисов в Париже, Булони и Сен-Жермене, ранним утром понедельника, 14 марта, появилось большое количество граффити, адресованных руководителям клуба. Мишенями стали спортивный директор Леонардо и президент Нассер Аль-Хелаифи.

Граффити гласили: «Леонардо, убирайся», «Где ваша гордость за этот проект?», «10 лет посредственности», «Нам стыдно за вас».

В фанатском объединении «ПСЖ» CUP заявили, что не имеют отношения к этим граффити. Клуб не планирует проводить разбирательства по факту этого инцидента, сообщает ESPN US.

Все граффити были оперативно удалены. Игроки клуба в понедельник получили выходной день и приступят к тренировкам только во вторник, 15 марта.

Отметим, что в пятницу, 11 марта, CUP издал релиз, выражающий недовольство деятельностью Леонардо и Аль-Хелаифи и призывающий к их отставке.