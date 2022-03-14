Пресс-служба «Челси» рассказала о билетной программе на ближайшие матчи клуба

Футбольный клуб «Челси» опубликовал обращение к болельщикам, в котором рассказывается о билетной программе в сложившейся вокруг клуба ситуации.
«Поскольку клуб все еще ожидает подтверждения от правительства Великобритании разрешения на продажу билетов, в том числе на матч Кубка Англии, который пройдёт в ближайшие выходные в Мидлсбро, у нас есть последняя информация о продажах предстоящих матчей среди мужчин, женщин и Академии клуба.
Мы настаиваем на том, чтобы правительство предоставило нашим болельщикам доступ к билетам. Ежедневно проходят встречи в поисках решения. Кроме того, Премьер-лига и Ассоциация футбола также обсуждают с правительством вопросы спортивной честности, которые возникнут, если они не разрешат болельщикам клуба присутствовать на играх.
Мы знаем о высоком уровне разочарования наших поклонников в связи с этой проблемой, и мы делаем все возможное, чтобы решить ее как можно скорее», — говорится в официальном сообщении клуба.
Отдельно отмечается, что болельщики, у которых нет билетов на матчи, не должны посещать стадионы. Оставшиеся для реализации билеты поступят в продажу после соответствующего разрешения правительства Англии.
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