Защитник Егор Тесленко поделился впечатлениями от дебюта за «Рубин»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко рассказа о впечатлениях после дебюта за казанскую команду в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



«Ничего, сложного выходить в такие игры. Всегда борьба, накал. Нужно просто выходить и биться. Установка на второй тайм? Выходить, биться, бороться, поддерживать друг друга. После того, как быстро отыграли один гол, появились силы, поняли, что можем сравнять», — приводит слова Тесленко пресс-служба «Рубина».



Напомним, эта игра также стала дебютной для тренера Валерия Карпина после возвращения в «Ростов».



«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).