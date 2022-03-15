Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Егор Тесленко поделился впечатлениями от дебюта за «Рубин»

Защитник Егор Тесленко поделился впечатлениями от дебюта за «Рубин»
Комментарии

Защитник «Рубина» Егор Тесленко рассказа о впечатлениях после дебюта за казанскую команду в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«Ничего, сложного выходить в такие игры. Всегда борьба, накал. Нужно просто выходить и биться. Установка на второй тайм? Выходить, биться, бороться, поддерживать друг друга. После того, как быстро отыграли один гол, появились силы, поняли, что можем сравнять», — приводит слова Тесленко пресс-служба «Рубина».

Напомним, эта игра также стала дебютной для тренера Валерия Карпина после возвращения в «Ростов».

«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).

Новость по теме
Слуцкий: Мешков — пародия на судью. Он убивает праздник в угоду собственным интересам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022