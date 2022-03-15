Эмоциональная речь Слуцкого о Мешкове после матча «Рубин» — «Ростов». Видео

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».
«Мешков — это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всё остальное. И выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить что хочу».
Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или ещё кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем своё дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжёлое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
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