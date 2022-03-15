«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Кристал Пэлас» Шейку Куйяте, Конор Галлахер и Одсонн Эдуард. Ещё одна жёлтая карточка — у хавбека «Манчестер Сити» Джека Грилиша.



«Манчестер Сити» набрал 70 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (34) — на 11-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (66) и лондонский «Челси» (59). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».