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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ
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В матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал четыре жёлтые карточки в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Кристал Пэлас» Шейку Куйяте, Конор Галлахер и Одсонн Эдуард. Ещё одна жёлтая карточка — у хавбека «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

«Манчестер Сити» набрал 70 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (34) — на 11-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (66) и лондонский «Челси» (59). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
14 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
Комментарии
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