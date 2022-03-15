Артуро Видаль может перейти в чемпионат Бразилии

Центральный полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах 34-летнего чилийца заинтересован «Фламенго», сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».
По информации источника, Видаль недоволен своим положением в «Интере» и хочет перейти в клуб, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро принял окончательное решение покинуть итальянский клуб летом.
В нынешнем сезоне Видаль провёл 32 матча во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал четыре голевых паса.
Напомним, прошлым летом интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист захотел остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. Позже им интересовались «Бешикташ» и «Зенит», но дальше слухов дело так и не зашло. Ранее Видаль играл за леверкузенский «Байер», мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус», «Барселону» и другие команды.
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