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Артуро Видаль может перейти в чемпионат Бразилии

Артуро Видаль может перейти в чемпионат Бразилии
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Центральный полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах 34-летнего чилийца заинтересован «Фламенго», сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

По информации источника, Видаль недоволен своим положением в «Интере» и хочет перейти в клуб, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро принял окончательное решение покинуть итальянский клуб летом.

В нынешнем сезоне Видаль провёл 32 матча во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал четыре голевых паса.

Напомним, прошлым летом интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист захотел остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. Позже им интересовались «Бешикташ» и «Зенит», но дальше слухов дело так и не зашло. Ранее Видаль играл за леверкузенский «Байер», мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус», «Барселону» и другие команды.

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