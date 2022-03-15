Карим Бензема – лучший бомбардир в истории французских игроков

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим бомбардиром среди французских игроков за всю историю.
Достичь этого достижения о сумел в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (3:0), где форвард отметился дублем. В копилке француза теперь 413 голов за карьеру, что позволило ему закрепиться на единоличном первом месте в списке лучших бомбардиров. Вторым же идёт Тьерри Анри, который уже завершил карьеру, забив 411 голов.
Напомним, Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен» (3:1). Голы француза подарили мадридскому клубу путёвку в четвертьфинал престижного еврокубка. Кроме того, Карим был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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