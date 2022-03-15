Теллес – о матче с «Атлетико»: мы очень хотим победить
Поделиться
Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес поделился ожиданиями перед ответным матчем с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Матч с «Атлетико» невероятно важен. Нам необходимо продолжить выступления в Лиге чемпионов. В этом турнире каждый мечтает пройти как можно дальше. Мы очень хотим победить. Чтобы выйти в четвертьфинал, мы обязаны показать хорошую игру. Мы готовы это сделать», — приводит слова Теллеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедший в Испании 23 февраля, завершился вничью – 1:1. Голами в той встрече отметились Жоау Феликс и Энтони Эланга. Ответная игра состоится сегодня, 15 марта, начало – в 23:00 мск.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 14 марта 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:23
-
23:08
-
23:04
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:33
-
20:12
-
19:52
Партнерский контент