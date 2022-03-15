Теллес – о матче с «Атлетико»: мы очень хотим победить

Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес поделился ожиданиями перед ответным матчем с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Матч с «Атлетико» невероятно важен. Нам необходимо продолжить выступления в Лиге чемпионов. В этом турнире каждый мечтает пройти как можно дальше. Мы очень хотим победить. Чтобы выйти в четвертьфинал, мы обязаны показать хорошую игру. Мы готовы это сделать», — приводит слова Теллеса пресс-служба УЕФА.



Напомним, первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедший в Испании 23 февраля, завершился вничью – 1:1. Голами в той встрече отметились Жоау Феликс и Энтони Эланга. Ответная игра состоится сегодня, 15 марта, начало – в 23:00 мск.