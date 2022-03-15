Рангник прокомментировал адаптацию Санчо в английской Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал адаптацию Джейдона Санчо в чемпионате Англии.



«Они (боссы «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») заплатили миллионы фунтов, чтобы переманить его из «Боруссии Дортмунд» к нам, и если ты отдаёшь такое количество денег за футболиста, то он должен показывать достойный уровень игры. Санчо сказал мне, что для него было трудно привыкнуть к интенсивному и физическому стилю игры в АПЛ. Сейчас ему удалось адаптироваться. Я счастлив, что теперь мы можем видеть то, на что он способен», — цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.



Напомним, Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В текущем сезоне он сыграл 32 игры во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».