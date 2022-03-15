Тен Хаг выразил мнение об ответной игре с «Бенфикой»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг выразил мнение об ответной игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».



«Если смотреть с точки зрения забитых мячей, то для нас этот сезон в Лиге чемпионов уже является успешным, но как спортсмену тебе хочется большего. Мы столкнулись с самым главным испытанием. «Аякс» хочет пройти как можно дальше, но главное сейчас победить «Бенфику».

С первого января «Аякс» является самой результативной командой в Эредевизии. Мои подопечные доминировали в гостях над «АЗ» (в кубке «Нидерландов» 3 марта, — Прим. «Чемпионата») и достигли хорошего результата в гостевом матче с «Бенфикой». Если мы немного улучшим свою игру, я уверен, мы сможем одолеть соперника», — цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.



Напомним, первый матч между «Аяксом» и «Бенфикой» состоялся в Лиссабоне 23 февраля и завершился вничью — 2:2. Ответная игра на «Йохан Круифф Арене» состоится сегодня, 15 марта, начало – в 23:00 мск.

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