Слуцкий вновь разнёс судейство, Медведев потеряет статус первой ракетки. Главное к утру

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прошёлся по судейству после поражения от «Ростова» (1:2), московское «Динамо» прошло «Северсталь» в Кубке Гагарина, Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».