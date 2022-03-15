Слуцкий вновь разнёс судейство, Медведев потеряет статус первой ракетки. Главное к утру
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прошёлся по судейству после поражения от «Ростова» (1:2), московское «Динамо» прошло «Северсталь» в Кубке Гагарина, Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Его надо нахрен дисквалифицировать». Слуцкий опять разнёс нелюбимого судью.
- Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Московское «Динамо» в 7-м матче обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
- «Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина.
- Дубль Бензема принёс мадридскому «Реалу» победу над «Мальоркой»
- «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром».
- Стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
- Карим Бензема – лучший бомбардир в истории среди французских игроков.
- Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции.
- «Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в выездном матче АПЛ.
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