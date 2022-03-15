«Варварство!» Бразильский агент – об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что считает несправедливыми санкции ФИФА и УЕФА в адрес российских клубов и сборных.
«Верю, что всё быстро пройдёт. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не адвокат Абрамовича, но не могу согласиться с таким решением. Спорт и футбол не могут пересекаться с санкциями.
Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а её клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!» — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс».
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