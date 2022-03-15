Артур – о Месси: он инопланетянин, потому что на поле он делает невероятные вещи

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о Лионеле Месси и сравнил его с Неймаром и Криштиану Роналду



«Месси… кажется, что Бог указал на него пальцем. Он инопланетянин, потому что на поле он делает невероятные вещи. Наблюдая за их играми дома, конечно, дома вы видите все поле. Внутри поля вы видите только его часть и мяч, но Месси кажется, что он смотрит на все поле сверху. Он сдержанный, но в то же время общительный. Большой профессионал, он много работает. У него более сдержанная жизнь, может быть, не такая, как у Криштиану или Неймара, но благодаря своему характеру он может делать все, что хочет. Он также очень помог мне, когда я пришел в «Барселону». Он высоко отзывался обо мне в интервью в первые дни моего пребывания в Европе. Для меня было честью работать с ним», – цитирует Артура Marca