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Карпин объяснил, почему в заявке сборной России на сборы нет игроков из европейских клубов

Карпин объяснил, почему в заявке сборной России на сборы нет игроков из европейских клубов
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему российских игроки, выступающие за европейские клубы, не включены в состав национальной команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался права сыграть стыковые матчи за место на ЧМ-2022. Есть ещё несколько футболистов, которые не вызывались на три предыдущих сбора – с ними хочется поработать на тренировках и познакомиться поближе. Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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