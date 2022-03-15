Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар и Рамос задумываются об уходе из «Пари Сен-Жермен»

Неймар и Рамос задумываются об уходе из «Пари Сен-Жермен»
Комментарии

Игроки «ПСЖ» Неймар и Серхио Рамос задумываются о вариантах продолжения карьеры вне Парижа, сообщает As

По информации источника, игроков не устроило поведение болельщиков парижан на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого они освистывали бразильца и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. После матча игроков поддержал и главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. На счету Неймара 5 голов и 5 результативных передач в 20 матчах парижан во всех турнирах в нынешнем сезоне. Рамос присоединился к парижанам прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента.

Новость по теме
Неймар расстроился из-за свиста фанатов «ПСЖ» в свой адрес на матче с «Бордо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022