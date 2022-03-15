Неймар и Рамос задумываются об уходе из «Пари Сен-Жермен»

Игроки «ПСЖ» Неймар и Серхио Рамос задумываются о вариантах продолжения карьеры вне Парижа, сообщает As



По информации источника, игроков не устроило поведение болельщиков парижан на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого они освистывали бразильца и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. После матча игроков поддержал и главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. На счету Неймара 5 голов и 5 результативных передач в 20 матчах парижан во всех турнирах в нынешнем сезоне. Рамос присоединился к парижанам прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента.