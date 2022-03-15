Полузащитник «Ростова» Щетинин прокомментировал первую победу при Карпине

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, впервые вышедший на поле в стартовом составе в матче РПЛ, поделился впечатлениями от победы над «Рубином». В Казани ростовчане выиграли со счетом 2:1.
«Особого волнения не было. Все-таки довольно давно нахожусь в команде, прошёл все сборы, поэтому нужно было просто отыграть на своём уровне. Рад, что в целом это получилось сделать. Понятно, что в каких-то эпизодах можно было сыграть лучше, но главное, что мы одержали победу и набрали три очка. Сейчас это очень важно для нас.
Голевая атака с моим участием? Всё удачно сложилось. Пошла длинная передача, видел, что партнёр набрал скорость и скидывал мяч головой в свободную зону. Дальше все здорово получилось, пас и удар в касание. Считаю, что мы забили хороший гол. Какие дальнейшие цели? Нужно работать, прогрессировать и помогать команде. Будем идти от игры к игре», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
20-летний Щетинин выступает в «Ростове» на правах аренды. Трансфер игрока принадлежит «Зениту». В арендном соглашении между клубами у «Ростова» есть опция выкупа полузащитника.
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