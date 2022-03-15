Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ростова» Щетинин прокомментировал первую победу при Карпине

Полузащитник «Ростова» Щетинин прокомментировал первую победу при Карпине
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, впервые вышедший на поле в стартовом составе в матче РПЛ, поделился впечатлениями от победы над «Рубином». В Казани ростовчане выиграли со счетом 2:1.

«Особого волнения не было. Все-таки довольно давно нахожусь в команде, прошёл все сборы, поэтому нужно было просто отыграть на своём уровне. Рад, что в целом это получилось сделать. Понятно, что в каких-то эпизодах можно было сыграть лучше, но главное, что мы одержали победу и набрали три очка. Сейчас это очень важно для нас.

Голевая атака с моим участием? Всё удачно сложилось. Пошла длинная передача, видел, что партнёр набрал скорость и скидывал мяч головой в свободную зону. Дальше все здорово получилось, пас и удар в касание. Считаю, что мы забили хороший гол. Какие дальнейшие цели? Нужно работать, прогрессировать и помогать команде. Будем идти от игры к игре», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20-летний Щетинин выступает в «Ростове» на правах аренды. Трансфер игрока принадлежит «Зениту». В арендном соглашении между клубами у «Ростова» есть опция выкупа полузащитника.

Новость по теме
Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022