Карпин: Караваев, как и Дзюба, попросил не вызывать его на предстоящий сбор
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие защитника «Зенита» Вячеслава Караваева в составе национальной команды на мартовские учебно-тренировочные сборы.
«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор ещё и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу.
Это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нем произойдут изменения, но наверняка минимальные», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеКарпин: Дзюба извинился и попросил не вызывать его на сбор
Комментарии
- 15 марта 2022
-
12:13
-
12:12
-
12:07
-
12:07
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:29
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:01
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:35
-
08:30
-
07:25
-
06:24
-
06:18
-
05:57
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
Партнерский контент