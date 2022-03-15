Колыванов: Селихов — опытный вратарь, достойный национальной сборной
Поделиться
Бывший игрок «Динамо Москва» и сборной России Игорь Колыванов оценил состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы.
«Карпин в последнее время привлекает игроков из молодёжных сборных, тех, кто проявил себя в командах. Какие-то схемы будут наигрываться, ребята вместе побудут. Плюс и эмоциональный подъём для новичков, которые приглашены в сборную. Сборная должна функционировать, даже если пока нет матчей.
Что касается Селихова, то он уже опытный вратарь, какое-то время пропустил из-за травмы. Сейчас Александр набирает форму, вернулся в основной состав. Это вратарь, достойный национальной сборной. Пожелаем удачи», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
12:13
-
12:12
-
12:07
-
12:07
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:29
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:01
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:35
-
08:30
-
07:25
-
06:24
-
06:18
-
05:57
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
Партнерский контент