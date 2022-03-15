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Колыванов: Селихов — опытный вратарь, достойный национальной сборной

Колыванов: Селихов — опытный вратарь, достойный национальной сборной
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Бывший игрок «Динамо Москва» и сборной России Игорь Колыванов оценил состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Карпин в последнее время привлекает игроков из молодёжных сборных, тех, кто проявил себя в командах. Какие-то схемы будут наигрываться, ребята вместе побудут. Плюс и эмоциональный подъём для новичков, которые приглашены в сборную. Сборная должна функционировать, даже если пока нет матчей.

Что касается Селихова, то он уже опытный вратарь, какое-то время пропустил из-за травмы. Сейчас Александр набирает форму, вернулся в основной состав. Это вратарь, достойный национальной сборной. Пожелаем удачи», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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