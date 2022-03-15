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В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Зиньковского и Сарвели в сборную России

В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Зиньковского и Сарвели в сборную России
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал вызов Антона Зиньковского и Владислава Сарвели в сборную России на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Мы очень рады за ребят. Антон Зиньковский уже в сборную вызывался, для Владислава Сарвели это первый вызов. Мечта каждого футболиста — выступать за свою страну. Все обязательно его поздравим, скажем, чтобы на этом не останавливался, закреплялся, вызывался каждый раз.

Своей игрой, отношением к делу, выступлением в этом году, Сарвели сто процентов заслужил вызова. Понимаем, что пока это аванс, но пожелаем Владиславу закрепиться в сборной, и как можно скорее дебютировать, когда наконец-таки будут официальные матчи", — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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