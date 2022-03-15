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Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор

Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор
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Официальный сайт РФС объявил состав молодёжной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 19-го по 27 марта. Всего в список вошли 23 футболиста:

Голкиперы: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва), Даниил Худяков («Локомотив», Москва).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все – «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба – «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Напомним, ранее основная сборная России также объявила состав на свой мартовский сбор.

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Сборная России объявила состав на мартовские учебно-тренировочные сборы
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