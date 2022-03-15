Роналду: матч с «Атлетико» — шанс показать, почему «Олд Траффорд» называют «Театром мечты»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиге чемпионов.



«Сегодня наступит один из тех дней, которых мы все так долго ждали. Один из тех шансов показать всему миру, почему «Олд Траффорд» называют «Театром мечты». Давайте воссоздадим ту потрясающую атмосферу, которую мы наблюдали на нашей последней домашней игре, и сохраним нашу мечту о Лиге чемпионов! Мы — «Манчестер Юнайтед»! Давайте сделаем это вместе! Вперед, Дьяволы!», – написал португалец в своём «инстаграме».



Всего в текущем сезоне португалец сумел отличиться 18 раз в 32 матчах во всех турнирах. Недавно он оформил 59-й хет-трик в карьере. Это является лучшим результатом среди действующих футболистов.