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«Барселона» договорилась с Кессье о переходе летом

«Барселона» договорилась с Кессье о переходе летом
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Каталонская «Барселона» достигла соглашения о переходе с ивуарийским полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает Diario Sport.

По информации источника, клуб договорился с 25-летним игроком в этот понедельник. Кессье, трансферная стоимость которого по данным интернет-портала Transfermarkt составляет € 48 млн, присоединится к каталонцам летом в качестве свободного агента после истечения срока его контракта с «Миланом».

В этом сезоне ивуариец провёл 29 игр за «россонери» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Кессье выступает за «Милан» с 2019 года, когда он перешёл из «Аталанты» за € 24 млн. Всего за «Милан» он провёл 213 матчей, с учётом встреч, сыгранных в во время аренды в «Милан» из «Аталанты».

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