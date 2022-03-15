Невилл: у «Ливерпуля» больше нападающих, чем у «Сити», это может оказать решающее значение

Гари Невилл прокомментировал борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



«Ливерпуль» очень опасен. Я смотрю на пятерых нападающих, которые у них есть. Они вступают в последнюю часть сезона, зная, что могут выиграть огромное количество футбольных матчей с этими пятью нападающими впереди. У «Манчестер Сити» нет такой роскоши. «Манчестер Сити» занимает первое место в лиге, но в этом сезоне они не забивали четыре раза. Ливерпуль не забил в матче всего однажды. Может ли это изменить ситуацию? Конечно, может. Обе команды выступают на самом высоком уровне, поэтому вы говорите о том, какой может быть разница», – цитирует Невилла Sky Sports.



Ничья «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» в игре 29-го тура АПЛ (0:0) позволила «Ливерпулю», располагающемуся на второй строчке турнирной таблицы, сократить отставание от лидирирующего «Манчестер Сити» до 4-х очков, при этом мерсисайдцы имеют игру в запасе.