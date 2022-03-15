«Барселона» рассматривает Невеша в качестве замены Бускетсу
Поделиться
«Барселона» может подписать португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в качестве замены Серхио Бускетсу, сообщает Beteve.
По данным источника, сторонником подписания игрока является президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Но потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн, что порождает разногласия в руководстве «Барселоны», так как клуб находит не в лучшем экономическом состоянии. Помочь трансферу могут хорошие взаимоотношения между Лапортой и Хорхе Мендесом, агентом игрока. Мендес также представляет интересы Адамы Траоре, который находится в «Барселоне» в аренде из «Вулверхэмптона»
Рубен Невеш забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 30 играх АПЛ, сыграв 2511 минут с начала сезона.
Комментарии
- 15 марта 2022
-
15:03
-
14:54
-
14:48
-
14:33
-
14:20
-
14:14
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
12:47
-
12:37
-
12:13
-
12:12
-
12:07
-
12:07
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:29
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:01
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56
Партнерский контент