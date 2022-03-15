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«Барселона» рассматривает Невеша в качестве замены Бускетсу

«Барселона» рассматривает Невеша в качестве замены Бускетсу
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«Барселона» может подписать португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в качестве замены Серхио Бускетсу, сообщает Beteve.

По данным источника, сторонником подписания игрока является президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Но потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн, что порождает разногласия в руководстве «Барселоны», так как клуб находит не в лучшем экономическом состоянии. Помочь трансферу могут хорошие взаимоотношения между Лапортой и Хорхе Мендесом, агентом игрока. Мендес также представляет интересы Адамы Траоре, который находится в «Барселоне» в аренде из «Вулверхэмптона»

Рубен Невеш забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 30 играх АПЛ, сыграв 2511 минут с начала сезона.

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