«Возникает вопрос: для чего?» Евсеев — о составе сборной России на мартовский сбор

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев оценил состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
«Назван состав сборной России на мартовский сбор. Во-первых, возникает вопрос: для чего? Даже если CAS примет решение против нас, сейчас можно спокойно вызвать ближайший резерв и знакомиться с ним.
Во-вторых, рад, что вызвали Селихова, он заслужил. До травмы он уже был претендентом на попадание в основную обойму сборной. Кто-то говорит, что это аванс. Да никакой не аванс. Селихова хорошо знает Кафанов, он видел в нём потенциал, отмечал его, когда Саша только начал играть в «Амкаре» — и потом, когда он перешёл в «Спартак». За вызовом стоит многодневная работа. Селихов воспользовался шансом. Думаю, он сможет конкурировать с Сафоновым на равных, если будет стабильно играть за клуб без травм.
В-третьих, отдельно скажу про самарцев. Они в списке заслуженно. Команда идёт в середине таблицы, даже ближе к лидерам. Ряд молодых футболистов показывает хороший уровень игры. Да, из той молодёжи, что оказалась в «Крыльях», о Сарвели говорили как о самом неперспективном. Но он растёт, прогрессирует и к тому же играет на важной позиции — под нападающими, в оттяжке.
Из тех, кого на сборе нет, я бы назвал ещё Юрия Горшкова, который может сыграть и левого защитника, и опорного. В современном футболе такие игроки в приоритете, за ними будущее», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.
- 15 марта 2022
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