Карпин: никаких недопониманий между мной и Дзюбой нет. Мы остаёмся с ним на связи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что между ним и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой нет никаких недопониманий.

«Как я уже говорил, Артём действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня стало известно, что Артём Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на учебно-тренировочный сбор в марте из-за ситуации на Украине.



Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.