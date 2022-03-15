Тухель: возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал призыв британского правительства к болельщикам «Челси» не скандировать имя Абрамовича.
«Не знаю, может, это самая важная тема для обсуждения в парламенте. Если они обсуждают это, возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов», – цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла в своём «твиттере».
10 марта против владельца «Челси», миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время лондонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз становились чемпионами Англии, трижды завоевали кубок Лиги и один раз выиграли клубный чемпионат мира.
- 15 марта 2022
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