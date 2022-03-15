Горецка вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Немец не выходил на поле из-за травмы колена, полученной 4 декабря в игре 14-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». С тех пор игрок восстанавливался и тренировался по индивидуальной программе.
Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2014 года Леон вызывается в национальную команду Германии. Горецка продлил контракт с «Баварией» в сентябре 2021 года. Новое соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.
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