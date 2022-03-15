Вратарь дортмундской «Боруссии» Бюрки продолжит карьеру в МЛС
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Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки продолжит карьеру в клубе из МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 31-летний швейцарец достиг устной договоренности о переходе в «Сент-Луис». На этой неделе футболист подпишет контракт с клубом, после чего будет официально объявлено о трансфере.
Роман Бюрки — воспитанник швейцарского «Янг Бойз». Голкипер перешёл в «Боруссию» летом 2015 года из «Фрайбурга». Соглашение с 31-летним вратарём было рассчитано до 2023 года. В этом сезоне Бюрки ни разу не появился на поле.
Дортмундская «Боруссия» набрала 53 очка в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (60).
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