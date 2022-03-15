Экс-защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил московский клуб после перехода во «Фламенго»
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Бывший защитник «Локомотива» Пабло Кастро поблагодарил московский клуб за сотрудничество. Недавно 30-летний игрок подписал контракт с бразильским «Фламенго».
«Я очень благодарен «Локомотиву» и всегда буду носить в своём сердце воспоминания о том, что мы построили вместе. Огромное спасибо за всё!» — написал Пабло в своём «твиттере».
Напомним, Пабло Кастро стал игроком московского «Локомотива» в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бразильский футболист успел провести 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками было рассчитано до 2024 года, однако в марте 2022 года игрок перешёл в бразильский «Фламенго».
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