Экс-защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил московский клуб после перехода во «Фламенго»

Бывший защитник «Локомотива» Пабло Кастро поблагодарил московский клуб за сотрудничество. Недавно 30-летний игрок подписал контракт с бразильским «Фламенго».

«Я очень благодарен «Локомотиву» и всегда буду носить в своём сердце воспоминания о том, что мы построили вместе. Огромное спасибо за всё!» — написал Пабло в своём «твиттере».

Напомним, Пабло Кастро стал игроком московского «Локомотива» в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бразильский футболист успел провести 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками было рассчитано до 2024 года, однако в марте 2022 года игрок перешёл в бразильский «Фламенго».