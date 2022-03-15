Луис Энрике перешёл из «Флуминенсе» в «Бетис»

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур объявил, что нападающий Луис Энрике летом перейдёт в «Реал Бетис», сообщает As.
Сумма трансфера составит € 13 млн. 21-летний бразилец присоединится к «Бетису», когда «Флуминенсе» завершит своё выступление на кубке Либертадорес. На турнире Энрике принял участие в трёх матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
Энрике дебютировал за «Флуминенсе» в 2020 году. Соглашение с клубом действовало до лета 2025 года. Всего за клуб он провёл 93 игры, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.
«Реал Бетис» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 28 туров 49 очков. В первом туре нового розыгрыша бразильской Серии А «Флуминенсе» встретится с «Сантосом».
- 15 марта 2022
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