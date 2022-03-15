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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Гарри Кейна летом

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Гарри Кейна летом
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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По данным источника, это даст звезде «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии шанс соединиться с «большим примером для подражания» в лице Криштиану Роналду. 28-летний игрок открыто хвалил одного из своих футбольных кумиров на протяжении всей своей карьеры, даже попросил футболку суперзвезды, когда его «Тоттенхэм Хотспур» встречался с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

В недавней очной встрече «красные дьяволы» одержали победу со счётом 3:2 благодаря хет-трику Криштиану Роналду. После поражения «Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ, набрав 45 очков в 27 встречах. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ с 50 очками в 29 матчах.

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