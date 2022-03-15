Рангник рассказал о главной задаче «Манчестер Юнайтед» на игру с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Атлетико» не возражает, если соперник выигрывает владение мячом. В последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» неизменно проигрывал владение. Мы к этому готовы. Конечно, будет очень важно забить первыми. Забить, а не пропустить. Это имеет определяющее значение. Мы, конечно, будем стараться не пропустить вообще, но самое главное — открыть счёт», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Феликс. На 80-й минуте 19-летний шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт.
- 15 марта 2022
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