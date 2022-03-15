Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке мюнхенского клуба, сообщает Kicker.
По информации источника, во время командного занятия, которое прошло сегодня, 15 марта, польский форвард пробил по воротам, поскользнулся и упал на газон. Позже Левандовски поднялся и досрочно завершил тренировку. Степень тяжести травмы нападающего не сообщается.
Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 29 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
«Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
- 15 марта 2022
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