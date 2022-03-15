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Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке «Баварии»

Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке мюнхенского клуба, сообщает Kicker.

По информации источника, во время командного занятия, которое прошло сегодня, 15 марта, польский форвард пробил по воротам, поскользнулся и упал на газон. Позже Левандовски поднялся и досрочно завершил тренировку. Степень тяжести травмы нападающего не сообщается.

Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 29 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

«Бавария» в 26 матчах набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

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