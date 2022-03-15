Бензема и Менди могут пропустить матч с «Барселоной»

Футболисты «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди могут не сыграть в матче 29-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Marca.



По информации источника, у игроков выявлены мышечные проблемы. Бензема работает с физиотерапевтами и завтра, 16 марта, пройдёт процедуру МРТ. Менди, который освобождён от сегодняшней тренировки, также пройдёт медицинский осмотр. После получения результатов анализов тренерский штаб примет решение об участии Бензема и Менди в предстоящей встрече.



Матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» — «Барселона» состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. Мадридский «Реал» в 28 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (51) — на 3-м месте.

«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:

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