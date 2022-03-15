Тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо: мы верим, что можем обыграть «Аякс»
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Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».
«Мы должны сыграть на высоком уровне, чтобы преодолеть такое сложное препятствие, как «Аякс». Но мы верим, что можем обыграть «Аякс». Я уже говорил это перед первой игрой, во что, вероятно, многие не верили. «Аяксу» придётся с нами непросто, нам тоже предстоит сложная игра», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» — «Аякс».
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