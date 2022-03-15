«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».
Игру обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андрад Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.
В своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.
- 15 марта 2022
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