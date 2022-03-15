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«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Аякс» — «Бенфика»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Аякс» — «Бенфика»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика». Игра состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».

Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Хосе Мунуэра Монтера.

В своём квартете «Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе Е. «Аякс» набрал 18 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы С.

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