«Челси» попросил провести матч 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей

Руководство «Челси» выступило за проведение матча 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей.



«Важно, чтобы игра с «Мидлсбро» состоялась, но мы просим футбольную ассоциацию Англии разрешить провести матч без зрителей из-за спортивной ценности. Руководство клуба осознаёт, что наша просьба может сказаться на команде соперников и болельщиках, которые уже приобрели билеты, но мы считаем, что провести игру без всех зрителей — единственный способ соблюсти спортивный принцип в текущей ситуации», — говорится в заявлении на сайте лондонского клуба.

«Мидлсбро» примет «Челси» на своём поле 19 марта, начало игры — в 20:15 мск. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.